Coronavirus, a Rieti sette nuovi casi ma ci sono otto guariti. E' stato diffuso il bollettino sanitario relativo all'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 13 ottobre. I casi sono emersi dopo gli esami effettuati nelle ultime 24 ore. A Rieti contagiata una donna di 78 anni e un uomo di 44, cluster già noti. A Forano contagiato un ragazzo di 23 anni collegato a casi conosciuti. A Poggio Mirteto positiva una donna di 48 anni legata a casi conosciti, stessa cosa a Poggio Moiano per una 50enne. Nella casa di riposo per anziani "Il Giardino" di Concerviano positive donna di 95 anni e una di 82.

Sono 421 le persone in quarantena; 13 quelle che hanno terminato il periodo della sorveglianza domiciliare, Guariti: 4 uomini e 1 donna di Rieti, 1 donna di Poggio S. Lorenzo, 1 uomo di Fara in sabina, 1 uomo di Cantalupo in Sabina. Totale positivi in provincia di Rieti: 213

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 256 tamponi nasofaringei.

Direzione Aziendale Asl Rieti

