Coronavirus, negativo il primo tampone per il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo

Coronavirus, è negativo il primo tampone Covid-19 effettuato dal sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo che è in auto isolamento dopo che un congiunto è risultato positivo nella giornata di lunedì 11 ottobre. E' la stessa Cuneo a comunicare l'esito del primo esame: "Cari amici, sono felice di comunicarvi che l’esito del tampone è negativo. Io e la mia famiglia continueremo a mantenere tutte le misure precauzionali previste in questi casi. Vorrei condividere con voi una riflessione rispetto all’esperienza che sto vivendo: quanto l’esigenza di gestire e contenere i contagi costi in termini familiari. L’isolamento delle persone che amiamo è difficile da affrontare, non solo in termini 'logistici' ma soprattutto in termini umani, affettivi. La mia vicinanza a tutti coloro che stanno attraversando questo momento o che l’hanno vissuto. Manteniamo alta la guardia perché i contagi restino contenuti e non dilaghino sul nostro territorio e nelle nostre vite. Insieme ce la faremo"

