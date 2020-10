Scuole, in arrivo sette milioni per gli edifici del Reatino. L'annuncio di Fabio Melilli

13 ottobre 2020 a

a

a

Sette milioni di euro spalmati nei prossimi anni saranno destinati alle scuole della provincia. A dare la notizia è l’onorevole Fabio Melilli, presidente della Commissione bilancio della Camera. “In arrivo sette milioni di euro per le scuole della provincia di Rieti grazie ai fondi stanziati dal Governo - dice il parlamentare sabino -. Erano decenni che non si assisteva a uno stanziamento di questa portata per l’edilizia scolastica reatina che avverrà in due tranche. Il primo grazie al decreto per la ripartizione tra le province degli 855 milioni che abbiamo stanziato con la legge di Bilancio per le scuole secondarie superiori e che in base a criteri relativi al numero degli studenti ed al numero degli edifici scolastici assegna alla nostra provincia 3 milioni e 156 mila euro: il decreto è pronto e ora tocca alle province presentare i progetti. A gennaio invece verrà ripartito tra le province l’ulteriore 1 miliardo 125 milioni stanziati con il decreto agosto che stiamo votando in queste ore e che prevederà per le scuole reatine uno stanziamento di circa 4 milioni di euro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.