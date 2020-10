Salaria a 4 corsie, vertice all'Anas per studiare il progetto

Alessandro Toniolli 13 ottobre 2020 a

Nel territorio provinciale un inedito dinamismo avvicina la consegna di infrastrutture che sembravano destinate a restare nel club delle incompiute nazionali e avvicina l’apertura di nuovi cantieri. Per l’onorevole 5 Stelle Gabriele Lorenzoni il merito è da riferirsi al decreto “Sblocca Cantieri”, il presidente Pd della Commissione Bilancio della Camera Fabio Melilli vede la dimostrazione di come il Reatino sia al centro dell’azione del Governo volta a velocizzare le procedure ed a inaugurare una nuova stagione di sviluppo attenta all’innovazione ed all’ecologia. Da Fratelli d’Italia il consigliere regionale Sergio Pirozzi si rallegra per l’apertura gallerie di Micigliano sulla Salaria, ma si augura che i ritardi accumulati negli anni su quell’opera possano fungere da monito sulla gestione fondi europei per rilancio del Paese. E’ Gabriele Lorenzoni a fornire un sintetico elenco delle importanti infrastrutture finalmente in odore di consegna “la rotatoria di Passo Corese finalmente avviata dopo 15 anni di progetti e di chiacchiere, la prossima apertura della Rieti-Terni che conclude un’opera attesa da 40 anni, e ora anche l'apertura al traffico del tratto di Micigliano - Gole del Velino, tra Antrodoco ed Amatrice”. A queste aggiunge “la riasfaltatura del tratto di Salaria tra Osteria Nuova e Rieti”, ma anche i rilievi del tracciato tra Ornaro e Ponte Buita “in vista della progettazione definitiva della 4 corsie”. Salaria che rimane una priorità del parlamentare che annuncia la sua presenza oggi in Anas per seguire da vicino l’iter. Fabio Melilli è convinto che “il lavoro che sta iniziando sul nostro sistema infrastrutturale sia il frutto dell’impegno del lavoro del Governo e del Mit di questi ultimi mesi, del quale va ringraziata la ministra De Micheli e le sue strutture operative”. Ma in questo vede solo “l’inizio di un cammino che inciderà in maniera sostanziale sul tutto il nostro sistema infrastrutturale”. Novità anche per il capoluogo dove grazie ad Anas “è vicino l’inizio dei lavori per i nuovi svincoli della città”. Una menzione anche per la chiusura cantiere della Rieti Terni “grazie agli interventi che abbiamo fatto sia di finanziamento che di accelerazione dei lavori” e per il cantiere di Micigliano. Ma la volontà del Governo è che tutta la Salaria, arteria fondamentale sia un nuovo cantiere unitario, anche grazie alla prossima individuazione di un Commissario ad hoc, decisa nel momento in cui la statale è stata inserita tra le opere prioritarie per la ripartenza del Paese, che accelererà tutte le procedure. Un cambio di passo che vuole essere tangibile ed una nuova fase in cui il nostro territorio “è dentro le priorità nazionali di intervento”

