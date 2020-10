Insulti anonimi agli amministratori di Montopoli di Sabina, solidarietà da Lega e minoranza

Elisa Sartarelli 13 ottobre 2020 a

a

a

Anche la minoranza “Noi per Montopoli” e Alberto De Santis di Lega Sabina esprimono solidarietà dopo le frasi offensive comparse sui muri rivolte ad alcuni componenti della maggioranza.

“Dopo le scritte infamanti e offensive comparse su un muro del nostro paese, - fanno sapere Silvio Bucci e Stefano Biscetti - “Noi per Montopoli” esprime totale e sincera solidarietà al sindaco e alle persone oggetto di tali offese anonime. Anche in campagna elettorale alcune lettere anonime cercarono di avvelenare il clima, coinvolgendo tutti i candidati delle liste concorrenti alle comunali, oggi come allora condanniamo e schifiamo ogni tipo di attacco personale e anonimo, certi che l'unica strada per tutti sia il confronto politico, anche aspro e duro dialetticamente parlando, ma non perdendo di vista quelli che sono i valori di rispetto su cui si fonda ogni società civile”.

Anche Alberto De Santis dimostra la sua solidarietà all'amministrazione di Montopoli. “Come esponente della Lega Sabina esprimo al sindaco di Montopoli tutta la solidarietà umana e politica per le offese gratuitamente ricevute. - afferma De Santis -. Come cittadino impegnato in politica vorrei soltanto dire al sindaco Fiori di avere pazienza, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. So bene cosa significa essere offeso. Un esponente del Pd di Poggio Mirteto, ex assessore ed ex docente, parlando di me sui social ha detto 'quell'essere merita tutto il disprezzo del mondo'. Non credevo di essere così male soltanto perché leghista”.

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.