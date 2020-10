Poggio Moiano, una corsa Cotral in più per gli studenti che vanno a scuola a Rieti

Tania Belli 13 ottobre 2020 a

Con le restrizioni imposte dalle normative anti Covid, la ripresa delle scuole ha comportato non pochi problemi logistici. In particolare, ha acuito i problemi legati alla mobilità degli studenti, che si spostano dai vari comuni di residenza per recarsi in classe, soprattutto a Rieti. Per ovviare al problema, che mette seriamente in discussione il diritto allo studio, il Comune di Poggio Moiano, guidato da Sandro Grossi, si è fatto portavoce delle difficoltà palesate da studenti e famiglie presso il Cotral. Una mediazione che, stando a quanto comunicato dallo stesso Grossi, ha fatto centro, ottenendo ciò che si auspicava, o meglio “da questo lunedi (ieri ndr) sarà attivata una corsa Cotral da Poggio Moiano a Rieti, che abbiamo richiesto come comune per le motivate richieste dei nostri studenti e del loro genitori in merito alle variazioni di orario scolastico per l'emergenza covid”. A tal proposito, ha precisato Grossi, “debbo ringraziare la presidente del cotral ed in particolare Luciano Ferrante, per il prezioso interessamento e per l’aiuto fornito; mi auguro che questo risultato possa essere di buon auspicio per un felice anno scolastico. Sono stato informato da Luciano Ferrante che verso il polo scolastico di Passo Corese, sabato sarà istituita una corsa che partirà da Poggio Moiano alle 7.15 ed una corsa che partirà dal Polo di Passo Corese alle 14.15”.

