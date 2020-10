Coronavirus, il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo in isolamento

Paolo Giomi 12 ottobre 2020 a

Un congiunto del sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, è risultato positivo al Covid-19; motivo per cui, nelle prossime ore, il primo cittadino farense, che nel frattempo si è auto-posto in isolamento fiduciario, dovrà sottoporsi a tampone per verificare una sua eventuale positività al Covid-19: “Ho saputo solo oggi che un mio familiare è risultato positivo al tampone Covid - ha detto il sindaco Cuneo - tra poco anche io effettuerò il test, spero di potervi dare presto buone notizie. Noi stiamo tutti bene. Fino al referto resterò a casa, in isolamento precauzionale. Il mio lavoro continua, perché tante sono le cose da fare e ho intenzione di portarle avanti”.

