12 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Rieti 25 nuovi casi, ci sono tre adolescenti. Due guariti. E' stato diffuso il bollettino della Asl del 12 ottobre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 tamponi positivi al Covid-19. Nel capoluogo un ragazzo di 13 anni, donna 25 anni, uomo 21 anni, donna 52 anni, uomo 45 anni, uomo 55 anni, donna 76 anni, uomo 39 anni, uomo 60 anni, uomo 52 anni, donna 20 anni, uomo 32 anni, donna 50 anni, cluster già noti e isolati. A Cantalupo di Sabina donna 88 anni, uomo 59 anni, donna 55 anni, cluster già noti e isolati. A Poggio Moiano: donna 20 anni, cluster già noto e isolato. A Tarano: donna 38 anni, cluster già noto e isolato. A Castel Sant'Angelo: ragazzo 15 anni, cluster già noto e isolato. A Fara in Sabina: uomo 52 anni, ragazzo 15 anni, cluster già noti e isolati. A Cittaducale: uomo 38 anni, cluster già noto e isolato. A Stimigliano: uomo 31 anni, donna 18 anni, cluster già noti e isolati. A Roccasinibalda: uomo 88 anni, ricoverato presso Malattie infettive di Rieti.



Contatti in sorveglianza domiciliare: 355 . Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 12



Sono guariti 1 uomo di Rieti e 1 donna di Torri in sabina. Totale positivi in provincia di Rieti: 214 . Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 70 tamponi nasofaringei.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.