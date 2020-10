Coronavirus, chiuso asilo nido comunale a Fiano. Operatori risultati positivi

12 ottobre 2020 a

“Da oggi i controlli saranno più serrati”. Neanche il tempo di dirlo e, giusto un giorno dopo, viene chiuso l’asilo nido comunale. Succede a Fiano Romano dove, “a causa dell'accertamento di un caso di positività Civid tra gli operatori ausiliari in servizio presso l'asilo nido comunale Mara Schiarini – si legge in una nota del servizio competente - su disposizione della Asl Roma 4 il servizio è temporaneamente sospeso sino a nuove disposizioni delle autorità competenti”.

Un duro colpo per la città e soprattutto per le famiglie che contano sull’asilo nido per organizzare la vita di tutti i giorni. Nei giorni scorsi il sindaco Ottorino Ferilli aveva capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Per questo aveva convocato “vigili e carabinieri, organizzando una serie di attività per garantire l’adozione e il mantenimento delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid19 – aveva spiegato il primo cittadino - Controlleremo esercizi commerciali e luoghi pubblici; ho invitato, inoltre, tutte le case di riposo presenti sul territorio ad adottare, in via preventiva, protocolli simili a quelli seguiti con rigore in piena emergenza nella prima fase”. Ferilli aveva chiesto ancora più attenzione ai cittadini, dall’utilizzo della mascherina all’evitare assembramenti.

