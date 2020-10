Coronavirus, quarto studente contagiato all'istituto Luigi di Savoia di Rieti

12 ottobre 2020 a

Sale a 194 il numero dei positivi in provincia di Rieti con 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 dopo i 160 tamponi eseguiti tra venerdì e sabato presso il drive in della Asl di Rieti. Tra i nuovi positivi anche un altro studente del Luigi di Savoia con il numero dei ragazzi che sale a quattro anche se, nelle prossime ore, il numero potrebbe crescere ancora a seguito dell’arrivo del risultato dei tamponi eseguiti su altri dieci studenti. Gli altri positivi sono una 23enne e una 25enne di Rieti, un 16enne di Leonessa, una 23enne di Scandriglia, un 27enne di Forano e un 50enne di Cantalupo tutti riconducibili a cluster già noti e isolati. Nuovo e primo caso a Rocca Sinibalda con una 87enne al momento ricoverata all’ospedale di Terni. 330 sono i contatti in sorveglianza domiciliare mentre 4 i guariti tra cui due reatini. In merito ai positivi registrati tra gli studenti del Luigi di Savoia il dirigente scolastico Scolastico Stefania Santarelli, ha diramato una nota dove precisa che “in attesa degli esiti sanitari legati ai casi covid accertati, le lezioni in presenza presso la sede centrale di viale Maraini, continueranno in DAD fino a mercoledì. Tutte le altre sedi dell'Istituto, quella in via Togliatti e a Cittaducale, proseguiranno le lezioni normalmente”. Anche il sindaco di Rocca Sinibalda Stefano Micheli, dopo il primo caso nel suo comune, scrive: “E’ arrivata anche per noi la notizia che mai avremmo voluto sentire. La Asl ci ha comunicato la positività di un soggetto domiciliato a Rocca Sinibalda ma non presente in paese in quanto ricoverata a Terni. Si sta provvedendo al tracciamento dei contatti come da protocollo. Probabilmente i prossimi giorni ci porteranno altre notizie simili. Non dobbiamo cedere ad allarmismi ne a preoccupazioni eccessive. A noi rimane la responsabilità di tenere tutti i comportamenti corretti. Abbiamo il dovere innanzitutto di proteggere i nostri parenti anziani e fragili. L’inverno che ci aspetta sarà lungo, ma ora più che mai abbiamo bisogno di essere uniti”.

