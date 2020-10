Piana Reatina, è battaglia sui vincoli idrogeologici. Il Comune punta ad attenuarli

12 ottobre 2020 a

A sollevare per primi la questione della revisione del Piano di assetto idrogeologico della Piana Reatina sono stati i residenti, poi affiancati dalla associazione di rappresentanza degli agricoltori Copagri. Pronta la risposta del Comune di Rieti e dell’assessore all’Urbanistica Antonio Emili, risposta che però non soddisfa l’associazione politico culturale Rieti Democratica Liberi e Forti. Che la piana reatina nasca come un lago è noto a tutti, e che soprattutto il sistema di regolazione delle acque provenienti dai laghi Salto e Turano abbia generato anche nel passato recente esondazioni soprattutto nelle zone tra Chiesa Nuova e Terria è nella memoria soprattutto dei residenti, ma questa fortunatamente è una eventualità che da un decennio a questa parte, principalmente grazie ad un’opera di rifacimento delle sponde del fiume Velino ed una corretta gestione dei livelli dei laghi nei periodi particolarmente connotati da piogge, si è fatta fortunatamente più remota. Quelli che restano invece per gli abitanti della conca reatina sono i vincoli derivanti dal piano di gestione dei rischi alluvionali, che rendono più complicate le pratiche edilizie e contribuisce al deprezzamento dei beni immobili. La modifica di tutto questo è stata richiesta dall’assessore Emili alla competente Autorità di Bacino. Tale iniziativa viene discussa da Rieti Democratica Liberi e Forti che ricorda come il P.a.i. sia “finalizzato alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo, quindi alla prevenzione, al controllo e al contenimento e superamento dei rischi”. Di qui l’attacco all’operato dell’assessore che mirerebbe ad “avere sostanzialmente maggiore possibilità di edificare nei terreni agricoli della conca reatina”. Le argomentazioni a sostegno vengono ritenute “quantomeno offensive nei confronti dell’Autorità e relativo apparato tecnico”. Il dubbio che viene sollevato è “che attraverso la leva degli impedimenti a realizzare opere funzionali a quelle attività tipiche nella nostra “piana” e alla difficoltà di definire alcune pratiche di condono relative ad abusi edilizi, si voglia scardinare l’intero impianto del Pai per liberare specifiche aree all’interno del centro abitato e favorire magari la realizzazione di interventi costruttivi che interessano solo pochi”. La proposta invece è quella di “intervenire puntualmente sulle norme tecniche di attuazione, inserendo la possibilità di ottenere il previsto parere dell’ente preposto, in tutti i casi di richiesta di permesso a costruire relative a istanze di condono edilizio ante Pai”. “Agli agricoltori si dovrebbe consentire la realizzazione di necessari manufatti a servizio del fondo, previo adeguata dimostrazione, con assunzione di responsabilità in ordine a eventuali danni derivanti da esondazione; i manufatti a servizio dell’agricoltura non aumentano sensibilmente il rischio tenuto conto che la presenza delle persone è limitata a episodiche attività”. Per le abitazioni, invece ritengono utile “un’attenta riflessione e un maggior controllo sulle dinamiche consentite”.

