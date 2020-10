11 ottobre 2020 a

Coronavirus, studenti positivi a ragioneria di Rieti. Lezioni da casa in attesa del risultato dei tamponi. La professoressa Stefania Santarelli, dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia sospende le lezioni in presenza all'istituto tecnico economico (ex Ragioneria) di viale Maraini dopo che nei giorni scorsi sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19. Le lezioni continueranno con la Dad (didattica a distanza) almeno fino a mercoledì 14 ottobre in attesa degli esiti dei tamponi e degli accertamenti sanitari.

Tutte le altre sedi dell'Istituto - Ipsscs e Ita di via Togliatti, Ipsasr di Cittaducale - proseguiranno le lezioni normalmente come è stato fino ad oggi.

