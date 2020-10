Monterotondo, drive in per i tamponi nella zona industriale dello Scalo

10 ottobre 2020 a

Anche a Monterotondo sarà possibile effettuare i tamponi nel nuovo “drive in “ che si allestirà presso la zona industriale dello Scalo. A darne notizia è stato il sindaco Riccardo Varone (<CF1402>foto</CF>) che, nei giorni scorsi, ha firmato un protocollo d’intesa on la Asl Rm “per mettere a disposizione un’area a Monterotondo Scalo per effettuare i tamponi alla popolazione tramite drive-in”. Tutti abbiamo negli occhi le immagini delle code chilometriche che si creano dove insistono questi presidi. Negli ultimi giorni è diventata priorità della Regione Lazio potenziare lo strumento dei drive in, non solo per rendere più facile la vita dei cittadini ma anche per aumentare la somministrazione dei tamponi. “Ancora non abbiamo una data precisa per quando sarà aperto ufficialmente – ha specificato Varone - dobbiamo attendere ulteriori comunicazioni della Asl Rm5 e il montaggio di alcune strutture provvisorie sul posto. L’area in questione è il terreno di proprietà comunale in via galileo Galilei in zona industriale, il cosiddetto “pistino di atletica” dove si svolgono alcune attività sportive dell’Atletico Monterotondo ed altre società”. Anche Varone, rivolgendosi ai cittadini, ha ricordato “le lunghe file e ore di attesa per effettuare i tamponi negli altri drive-in della Provincia di Roma: questo servizio che potremmo avere direttamente nel nostro Comune è dunque una risposta importantissima e fondamentale per cercare di controllare il più possibile la curva del contagio ed aiutare la Regione Lazio e il nostro servizio sanitario a monitorare la popolazione”.



