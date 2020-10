Rieti, Pier Luca Aguzzi presenta il suo ultimo romanzo "Quanto pesa il cielo?"

09 ottobre 2020 a

a

a

Sabato 10 ottobre, a Poggio Mirteto, dalle ore 17.30, il sindaco Giancarlo Micarelli e l’assessore alla Cultura Cristina Rinaldi promuovono presso la biblioteca comunale la presentazione del romanzo “Quanto pesa il cielo?“ dell’autore reatino Pier Luca Aguzzi. Un racconto ambientato nell’America del diciannovesimo secolo, che delinea un originale sincretismo di realtà terrena e vita spirituale, conciliando due fazioni storicamente in lotta tra loro, quella degli Indiani d’America e dei visi pallidi, che qui si uniscono invece in un’unica dimensione. In contrasto con l’America che ci viene consegnata da molti libri di storia, nel romanzo “Quanto pesa il cielo?” a fare da protagonista è l’individuo, con il suo bagaglio emotivo e spirituale, quello che emerge quando si è soli con sé stessi, magari puntando gli occhi al cielo, in cerca di qualcosa che però rimane invisibile allo sguardo. Non resta allora che affidarsi alle parole dell’autore, che ci guiderà tra le avventure di John Thompson e Lupo Bianco, per un indimenticabile viaggio in carovana, direzione Texas. Intervengono: l’autore Pier Luca Aguzzi, giornalista, e l’illustratrice-disegnatrice Adriana Chimenti, che di recente si è aggiudicata il premio “Cover Venezia 2020”. Modera: Giuseppe Manzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.