Rieti, il comandante provinciale dei carabinieri dà il benvenuto agli Allievi destinati in provincia

09 ottobre 2020 a

a

a

Destinati ai Comandi stazione carabinieri della provincia di Rieti 42 carabinieri Allievi, dei quali 5 donne. I giovani militari sono giunti per effettuare un periodo di tirocinio pratico, fino al prossimo mese di dicembre, presso i Comandi di Antrodoco, Borbona, Castelnuovo di Farfa, Contigliano, Fara in Sabina, Fiamignano, Labro, Leonessa, Passo Corese, Pescorocchiano, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Rieti, Rivodutri e Roccasinibalda. Per i comandanti di Stazione un valido supporto idoneo ad integrare i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio mentre per i giovani Carabinieri una bella opportunità per affinare le nozioni teoriche apprese presso le Scuole Allievi di Campobasso, Reggio Calabria, Roma e Taranto. I comandanti di tutte le stazioni carabinieri della provincia e i giovani carabinieri allievi, sono stati ricevuti al comando provinciale di Rieti per un breve saluto. Il comandante provinciale nella circostanza ha ribadito la centralità dei comandanti di stazione come presidio dello Stato soprattutto nei comuni periferici della provincia, mentre i giovani carabinieri sono stati invitati a sfruttare al massimo il periodo di tirocinio pratico attesi i delicati servizi che si apprestano a svolgere ai Reparti cui saranno destinati al termine dell’iter formativo previsto per la fine del 2020.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.