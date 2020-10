Coronavirus, due alunni positivi a Montelibretti. Il sindaco chiude le scuole in attesa dei tamponi

Paolo Giomi 09 ottobre 2020 a

Caos scuole in tutta la Sabina romana. Anche a Montelibretti è stata decisa la chiusura della scuola comunale “Petrocchi”, per due casi di positività riscontrati nelle ore scorse. Qui però il sindaco Luca Branciani ha preventivamente e prontamente avvisato tutta la cittadinanza, comprese Asl e genitori. “Per quanto di mia competenza, avendo anche avvisato il dirigente scolastico e i relativi coordinatori, ho stabilito di disporre la chiusura dell'istituto Petrocchi di via Aldo Moro – dice - sono state e sono troppe le situazioni che potrebbero generare pericolo e situazioni di contagio, a iniziare dallo scuolabus, dai servizi igienici e quant’altro. Inoltre ci sarà carenza di insegnanti, visto l'obbligo di quarantena di coloro che hanno frequentato la I A e la IV B della elementare. Per questo, abbiamo deciso di chiudere le scuole elementare e media, fino all’esito dei tamponi”.

FIANO ROMANO

Fiano Romano, primo caso di studente positivo al Coronavirus e scuola chiusa in blocco, d’improvviso, senza alcuna comunicazione né alla Asl, né all’amministrazione comunale, né ai genitori dei circa 150 alunni iscritti nel plesso di Largo Giustiniani civico 18, sede distaccata del più grande istituto comprensivo. Non c’è pace per l’avvio dell’anno scolastico a Fiano Romano. Dei fatti delle ultime ore sono stati informati anche i carabinieri, che hanno ricevuto alcune denunce contro ignoti per interruzione di pubblico servizio da parte dei genitori dei piccoli alunni. Trovatisi, ieri, senza preavviso, coi cancelli della scuola chiusi e con gli scuolabus impossibilitati a poterli far scendere.

I FATTI

Il tutto per un caso accertato di positività al Covid-19 di un alunno di una delle prime classi, per il quale si erano già attivati i protocolli sanitari della Asl di competenza, e confermati dal Comune di Fiano Romano per voce dell’assessore alla scuola, Davide Santonastaso. “Tutti gli interessati sono stati messi in quarantena preventiva – spiega - e saranno sottoposti al tampone nel pomeriggio (ieri, ndr). Chiunque non sia stato contattato dalla Asl non è stato ritenuto soggetto a rischio. Vi informo che l'alunno interessato non fruisce del servizio di scuolabus, come verificato da questo Ente. Non ci sono per ora altri casi di positività riscontrati tra gli alunni del nostro istituto. La classe interessata è stata interdetta. Non si hanno invece riscontri ufficiali sulla chiusura di tutto il plesso di via Giustiniani 18 avvenuta stamattina (ieri, ndr), non essendo questa la procedura prevista per legge”.

DENUNCE

Per questo alcuni, tra i genitori degli alunni trovatisi improvvisamente fuori dai cancelli della scuola, hanno denunciato i fatti ai carabinieri di Fiano Romano. Denuncia che, al momento, è stata sporta contro ignoti per interruzione di pubblico servizio.

