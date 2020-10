Coronavirus, studente positivo all'istituto Luigi di Savoia a Rieti. Scatta didattica a distanza

08 ottobre 2020 a

Dopo il caso alla Marconi-Sacchetti Sassetti in una classe di seconda media, con alunni e professori in isolamento fiduciario e sanificazione delle aule, anche se la scuola non è stata chiusa, come deciso dalla dirigente scolastica, giovedì 8 ottobre si è registrato un altro caso di studente positivo al Luigi di Savoia nella sede di viale Maraini: si tratta del fratello della ragazza che martedì 6 ottobre era risultata positiva al tampone. Da qui la decisione della dirigente scolastica Stefania Santarelli di chiudere l'istituto e proseguire con la didattica a distanza almeno fino alla giornata di oggi compresa, per permettere la sanificazione e attendere i risultati dell’indagine epidemiologica tra alunni e docenti. E tra un tampone e una chiusura la parola tanto temuta, Dad, torna a pesare come una spada di Damocle su docenti, alunni e famiglie. “Un caso di Covid all'Elena Principessa di Napoli – dice Elisabetta Occhiodoro, docente di lingue –, due al Luigi di Savoia, uno alla Sacchetti Sassetti, molti dei miei colleghi in quarantena, però attivi e operativi con la Dad, si garantisce quindi la didattica a distanza. Però mi domando, se ora risulteranno negativi torneranno a scuola, poi magari ci sarà un altro caso in una delle loro classi e quindi si tornerà di nuovo in quarantena? Ogni docente ha minimo 3 classi, nel caso dei colleghi di religione anche 18, qualcuno è su due o anche tre scuole.Ma da qui a giugno quante quarantene dovrà fare un docente?”. La risposta arriva dalla consigliera comunale Letizia Rosati: “Credo che occorra fare tutti gli sforzi per garantire la scuola, non la Dad, ai nostri ragazzi. La dimensione relazionale, sociale è stata già fin troppo penalizzata soprattutto per i più piccoli e c'è già una letteratura medica sulle conseguenze di tutto ciò tra i giovanissimi. Sarà un anno difficile, ma dobbiamo provarci per i nostri ragazzi, che rischiano un autismo indotto”.

