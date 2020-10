Terremoto, l'appello di Di Venanzio (Unindustria): "Almeno un miliardo del Recovery Fund alla ricostruzione"

Monica Puliti 08 ottobre 2020 a

Una disamina a tutto tondo - delle emergenze del territorio e del ruolo che gioca e potrà ancora giocare Unindustria Rieti nello scacchiere del processo di sviluppo - quella fatta dal presidente Alessandro Di Venanzio. La conferenza tenuta nella sede degli industriali di via Garibaldi è stata l’occasione per ribadire la posizione di Unindustria, con un richiamo agli attori del territorio a lavorare meglio e di più a sostegno del tessuto produttivo locale. Che ha bisogno anche e soprattutto di infrastrutture, materiali e immateriali. La Salaria, innanzitutto, rispetto alla quale, ha sottolineato Di Venanzio, “avremo un ruolo attivo, di stimolo, perché il progetto di ampliamento, ormai improrogabile, veda finalmente la luce”. E la ferrovia: “L’amministratore delegato di Ferrovie (Gianfranco Battisti, ndr) ha detto che i soldi per sistemare il tragitto da Rieti a Orte ci sono”. Infrastrutture necessarie anche per la ricostruzione post-terremoto, che necessita di un ulteriore snellimento burocratico nelle procedure (“con il commissario Giovanni Legnini molto si sta facendo in questa direzione, ma serve fare ancora di più”, ha detto il presidente degli industriali reatini). Di Venanzio ha espresso quindi la vicinza di Unindustria alle imprese del cratere, specie dei territori più gravemente danneggiati dal sisma di quattro anni fa, che a distanza di tanto tempo vivono una ricostruzione lenta e farraginosa. Con una proposta a loro diretta: “In attesa che il Governo tracci le linee guida per l’ultilizzo dei fondi del Recovery Fund, sarebbe auspicabile che almeno un miliardo dei 209 previsti vada a quei territori”.

