Morte Maurizio Camerini, venerdì 9 ottobre alle 14,30 i funerali a Villa Reatina

Maurizio Camerini, è scomparso nella notte di mercoledì 7 ottobre al Sant'Andrea di Roma. Aveva 59 anni. Maurizio, Cameron per gli amici, solo quelli veri, era conosciuto in città per le sue due grandi passioni: il ciclismo e la politica. Consigliere comunale negli anni 90 e poi consigliere di amministrazione di Asm, nel 2012 seguì la campagna elettorale di Simone Petrangeli. Amico, prima ancora che compagno di lotte politiche, Petrangeli è stato uno dei primi a ricordarlo. “Quante battaglie e quante emozioni vissute insieme, come fratelli, e tante altre da vivere. Non ci posso credere.Ti voglio bene Maurì, Ti vogliamo bene! Simone”.

“Dolore immenso, tristezza infinita, – la nota del Movimento civico Rieti Città Futura – la morte di Maurizio lascia un vuoto incolmabile. Ha condotto una battaglia contro un male terribile. Era un fratello, sempre in prima linea ad aiutare chi ne aveva bisogno nelle battaglie politiche e sociali. Ci stringiamo alla sua famiglia, nella certezza che resterà per sempre con noi, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Buon viaggio grande combattente”. “Spigliato e simpatico, politicamente capace di costruire consenso - la nota del sindaco Antonio Cicchetti - significativo punto di riferimento della sinistra cittadina. Ai familiari giungano i sentimenti di cordoglio dell'amministrazione”. “La sinistra – scrive Stefano Micheli - perde oggi un riferimento importante, un uomo dalla sagacia politica non comune”. “La scomparsa di Maurizio Camerini è un dolore grande. Una persona forte e straordinaria con cui abbiamo condiviso una lunga strada” la nota dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Per il consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri: “con Maurizio Camerini se ne va un punto di riferimento non solo della sinistra reatina ma di tutta la città e del suo quartiere Villa Reatina". Il Pd cittadino ha definito la sua scomparsa “una grave perdita per Rieti. Il suo coraggio, la sua generosità e la sua tensione ideale lasciano un grande vuoto”. I funerali verranno celebrati venerdì 9 ottobre alle 14.30 nel piazzale antistante la chiesa di Villa Reatina.

