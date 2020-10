Acqua, il sindaco di Castelnuovo di Farfa Luca Zonetti: "Ora possiamo far abbassare le tariffe ad Aps"

09 ottobre 2020 a

Acqua, dalla Sabina giungono finalmente buone notizie. Infatti, si apre uno spiraglio dopo il duro braccio di ferro intrapreso da numerosi sindaci contro Aps in merito alle tariffe, ritenute troppo onerose, nonché alle modalità di gestione del servizio, cruciale per un territorio letteralmente preso d’assalto nel post-lockdown. Ad annunciarlo è il neosindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, il quale, con un messaggio sui social, ha informato del positivo esito della “lettera aperta inviata qualche mese fa al presidente di Aps”, lettera in cui si chiedevano diverse cose, una delle quali, forse la più significativa, ha ricevuto il placet dall’assemblea dei sindaci Ato2 appena riunitasi.

In dettaglio, precisa Zonetti citando Mariano Calisse, presidente della Provincia, è stata “approvata ad unanimità la nostra proposta che ci permetterà di spendere i fondi dell’interferenza d’ambito non solo su fognature, ma anche sulle linee idriche”; quindi, “una buona notizia per tutto il territorio Ato 3, una giornata storica da dove partire per spendere bene 7,5 milioni l’anno e risolvere i disservizi che i cittadini hanno subiìo senza che essi vadano a gravare sulle tariffe”. Pertanto, ha concluso Zonetti, “sono convinto che passo dopo passo arriveremo ad abbassare i costi e contenere le spese, il giusto equilibrio per un bene vitale e prezioso come l’acqua”.

