08 ottobre 2020 a

a

a

Terremoto e boato a Capena, vertice in Comune con i sismologi per studiare movimenti sotto Lago Puzzo.

Continuano gli accertamenti per capire l'origine del forte boato e dell'evento sismico che si è verificato nella serata del 4 ottobre a Capena. Osservata speciale la zona del Lago Puzzo nota per dei fenomeni carsici che causano questo tipo di fenomeni.

Dunque presso la sede comunale ci sarà una riunione e un sopralluogo nelle zone interessate dal fenomeno alla quale parteciperanno tecnici del servizio geologico e difesa del suolo della Città Metropolitana, dell'Ispra e dell'Ingv.

"È importante, in questa fase, raccogliere informazioni ed eventuali segnalazioni da parte di cittadini riguardo ad eventi o evidenze, anche minime, di modifica dei luoghi. Tali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo e-mail [email protected] in modo da poterle trasmetter al Gruppo di lavoro", si legge in una nota del Comune.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.