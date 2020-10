Morto Maurizio Camerini, la commozione dell'ex sindaco Simone Petrangeli: "Quante battagie insieme"

08 ottobre 2020 a

a

a

La morte di Maurizio Camerini, 59 anni, ha scosso la città di Rieti. E' stato sconfitto da un male incurabile ed è deceduto nella notte del 7 ottobre all'ospedale Sant'Andrea. Storico dirigente sportivo - ha avuto anche ruoli nazionali della Federciclismo - conosciuto a Rieti per il suo impegno nei partiti di sinistra. Negli ultimi anni è stato al fianco dell'ex sindaco Simone Petrangeli che su Facebook lo ricorda con affetto: "Quante battaglie e quante emozioni vissute insieme, come fratelli, e tante altre da vivere. Non ci posso credere. Ti voglio bene Maurì. Ti vogliamo bene".

Camerini è stato consigliere comunale dal 1994 al 1998 poi consigliere dell'Asm dal 2015 al 2018. lo ricorda anche il sindaco in carica Antonio Cicchetti: "Spigliato e simpatico, politicamente capace di costruire consenso, è stato significativo punto di riferimento della sinistra cittadina. Ai familiari giungano i sentimenti di cordoglio dei rappresentanti della civica amministrazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.