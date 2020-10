Paolo Giomi 08 ottobre 2020 a

Coronavirus: chiude scuola di Fiano Romano per uno studente positivo,genitori chiamano carabinieri. Accadde a Fiano Romano dove l'istituto è stato chiuso all'insaputa dei genitori di circa 150 alunni. La dirigenza scolastica ha sospeso le attività didattiche fino a data da destinarsi per tutte le 7 classi dell'edificio di largo Giustiniani 18, sede distaccata della scuola principale dell`istituto comprensivo del Comune.

"Ieri, 7 ottobre, è stato registrato il primo caso di positività al Covid in una prima classe della scuola primaria sita in via Giustiniani 18 - ha riferito il vicesindaco di Fiano Romano e assessore alle politiche scolastiche, Davide Santonastaso - E' stato immediatamente applicato dalla Asl il protocollo per il contenimento dell`emergenza epidemiologica, in base alle informazioni trasmesse dall`istituto comprensivo.Tutti gli interessati sono stati messi in quarantena preventiva e saranno sottoposti al tampone oggi pomeriggio. Chiunque non sia stato contattato dalla stessa Asl non è stato ritenuto soggetto a rischio. Vi informo che l`alunno interessato non fruisce del servizio di scuolabus, come verificato già nella serata di ieri da questo Ente. Non ci sono al momento altri casi di positività riscontrati tra gli alunni del nostro Istituto.La classe interessata è stata giustamente interdetta. Non si hanno invece riscontri ufficiali - ha proseguito il vicesindaco - sulla chiusura di tutto il plesso di via Giustiniani 18, avvenuta nella mattinata odierna, non essendo questa la procedura prevista per legge. Per quanto di nostra competenza, insieme al sindaco Ottorino Ferilli, continuiamo a monitorare costantemente la situazione della nostra scuola"

