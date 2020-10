Vaccino antinfluenzale per la direttrice della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo: "Importante farlo".

08 ottobre 2020 a

La direttrice dell'azienda sanitaria di Rieti Marinella d'Innocenzo ha fatto il vaccino contro l'influenza. Come dire, dalle parole ai fatti. La dirigente si è vaccinata facendo seguito ai molti appelli degli ultimi giorni. La foto è stata pubblicata sul profilo social della Asl di Rieti. Marinella D'Innocenzo ha lanciato dunque un nuovo appello: "Il vaccino antinfluenzale é importantissimo. Per gli over 65, per i bambini dai 6 mesi di vita ai 6 anni di età, per tutte le persone con fragilità e per tutte quelle categorie di professionisti più esposti, come gli operatori sanitari, le Forze dell'ordine e per tutti i soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. Quest'anno poi, con la co-circolazione del Covid-19, vaccinarsi é ancora più importante per distinguere i sintomi, simili, tra l'influenza e il virus".

