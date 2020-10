Morto Maurizio Camerini. Sport e politica reatina in lutto: aveva 59 anni

08 ottobre 2020 a

La città di Rieti piange Maurizio Camerini, figura molto conosciuta in città specialmente nel quartiere di Villa Reatina. E' stato una figura di spicco della politica reatina nei partiti della sinistra ed è stato impegnato per anni nello sport, nello specifico nel ciclismo dove ha assunto incarichi federali anche a livello nazionale.

E' deceduto all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Da tempo lottava con una malattia che non gli ha lasciato scampo.

“Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Maurizio Camerini. Con lui se ne va un punto di riferimento non solo della sinistra reatina ma di tutta la città e soprattutto del suo quartiere cui è sempre stato profondamente legato, Villa Reatina. Ci mancheranno la sua esuberanza, la sua passione e la sua dedizione alle cause in cui credeva. Alla sua famiglia vadano le mie più sentite condoglianze”, scrive il consigliere regionale Fabio Refrigeri (Pd) in una nota.

