Al Teatro Flavio Vespasiano si festeggia il dissequestro con "La Traviata"

Alessandro Toniolli 08 ottobre 2020

a

a

Il gip di Rieti ha dato il via libera alla rimozione dei sigilli al teatro Flavio Vespasiano, che potrà riaprire in tempo per la stagione teatrale. Si chiude così la lunga storia della messa a norma secondo le vigenti leggi antincendio, con la struttura che torna alla fruibilità dei reatini. Il teatro si aprirà infatti con il Reate Festival ed è già pronto anche il calendario della stagione di prosa. Sembra dunque definitivamente conclusa un’annosa vicenda che ha interessato almeno le ultime tre amministrazioni e che ha avuto il suo momento di massima tensione con il sequestro preventivo del giugno scorso, provvedimento di cui l’amministrazione comunale, per mezzo del legale incaricato, l’avvocato Mariella Cari, ha potuto chiedere la revoca al termine dei numerosi lavori che hanno interessato la struttura ed il successivo nullaosta da parte della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli. Ma anche in questi mesi il lavoro di programmazione non si è fermato, e le porte si apriranno il 24 ottobre con il belcanto e La Traviata, un avvio “trionfale” come lo definisce l’assessore alla cultura, Gianfranco Formichetti, finalmente sollevato per la possibilità di tornare a parlare delle le rappresentazioni che si apprestano ad essere messe in scena. Come quella, prestigiosa, del melodramma di Giuseppe Verdi con Rosa Feola a prestare la voce al personaggio di Violetta. “In questo momento - dice l’assessore - una delle stelle assolute della lirica, con presenze sui più importanti palcoscenici del mondo, il tutto impreziosito dalla regia di Renata Scotto, altro gigante della regia”. Il Reate Festival proseguirà con eventi che vedranno protagonista non solo il Flavio Vespasiano, ma anche la chiesa di San Giorgio e l’Auditorium Varrone. In più, in occasione della XII edizione della manifestazione, la Fondazione Flavio Vespasiano presenta la I edizione del concorso di interpretazione di musica contemporanea dedicato a singoli esecutori e a formazioni vocali e strumentali, fino a un massimo di cinque esecutori. A seguire si aprirà la stagione di prosa e anche in questo caso con una rappresentazione di prestigio, la prima nazionale di uno spettacolo con Gabriele Lavia. Una stagione teatrale, racconta Formichetti, “che facciamo insieme all’Associazione Teatri fra i Comuni del Lazio e che prevede per fine dicembre il recupero dell’ultimo spettacolo in cartellone nella stagione precedente, interrotta a causa del Coronavirus, ‘La rottamazione di un italiano per bene’ con Carlo Buccirosso”. Stagione che proseguirà a gennaio con cinque spettacoli. La programmazione conferma come il lavoro dell’assessorato non abbia conosciuto soste. “Abbiamo continuato a lavorare sapendo che sarebbe stata questa la soluzione”. Formichetti vuole però condividere la soddisfazione con il dirigente Emanuela Rinaldi “che in questi mesi ha preso in mano la situazione e ha offerto un contributo determinante alla soluzione di un complicato iter amministrativo”. Il Flavio riparte, ma con solo 200 persone a causa del distanziamento. “Un lavoro amministrativo silenzioso, appassionato e costante ha restituito alla città un gioiello di valore internazionale che, pur operando nella massima sicurezza, mancava di timbri e sigilli, ossessione della burocrazia italiana”, ha commentato il sindaco Antonio Cicchetti.

