Coronavirus, ragazza positiva a Ragioneria di Rieti: 17 studenti e 9 professori in quarantena

08 ottobre 2020

Un’intera classe di 17 studenti della terza più 9 professori messi in quarantena dopo che una ragazza, frequentante l’Istituto tecnico economico di viale Maraini - l’ex Ragioneria - è risultata positiva. La scuola rimarrà chiusa nella giornata di oggi per consentire le operazioni di sanificazione dei locali e gli studenti seguiranno le lezioni da casa. Intanto, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, la Asl ha registrato 6 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una donna di 35 anni di Selci, cluster già noto e isolato; un uomo di 48 e uno di 50 di Fara in Sabina e cluster già noti e isolati. Una donna di 20 anni residente/domiciliata a Casperia, cluster già noto e isolato; una di 37 anni di Montopoli di Sabina, cluster già noto e isolato. Ancora un uomo di 87 anni residente/domiciliato a Torricella, ricoverato presso l’unità di Malattie infettive dell’ospedale. Sono 244 i contatti in sorveglianza domiciliare e 34 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Si registrano 2 guariti: un residente/domiciliato a Rieti e uno a Cittaducale. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è di 144. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl sono stati eseguiti 250 tamponi nasofaringei.

