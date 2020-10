Acqua Rieti, i soldi in arrivo all'Ato di Roma potranno essere usati per gli acquedotti

Francesca Sammarco 08 ottobre 2020 a

a

a

E’ la notizia che il territorio aspettava. “L’assemblea dei sindaci di Ato2 (Ambito territoriale ottimale romano) ha approvato all’unanimità la nostra proposta che permetterà di spendere i fondi dell’interferenza d’ambito non solo su fognature, ma anche sulle linee idriche. Una giornata storica da cui partire per spendere bene 7,5 milioni l’anno e risolvere i disservizi che i cittadini hanno subìto senza che gli stessi vadano a gravare sulle tariffe. Un grande risultato raggiunto grazie alla caparbietà dei sindaci, che ringrazio”, annuncia il coordinatore di Ato3 (Ambito territorale ottimale dei comuni reatini), Mariano Calisse, presente all’incontro insieme alla dirigenza di Acqua Pubblica Sabina. La convenzione tra i due Ato prevedeva interventi rivolti solo a qualità dell’acqua e protezione delle reti idriche, ma non quelli sulla linea di distribuzione, su cui incombono blocchi di calcare e perdite nelle condutture. La scorsa estate, la prima sotto la gestione Aps, intervenuta con autobotti e su tratti di acquedotti comunali, è stata pesante per cittadini e turismo. Mesi fa Calisse aveva presentato all’assemblea dei sindaci di Ato2 e alla Regione un ordine del giorno per un allargamento funzionale, che includesse interventi diretti sulle reti idriche. “E’ passato un concetto importante, che ci permetterà di risolvere gravi carenze. Da oggi possiamo programmare un piano di investimenti iniziando dalle aree che hanno più sofferto in questi anni: Cicolano, Turano, valle del Velino e la Sabina. I tempi non saranno lunghi, la rendicontazione dei lavori è prevista entro due anni”.

