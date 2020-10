Terremoto, processo per il crollo del campanile di Accumoli. Parola ai consulenti della difesa

08 ottobre 2020 a

Riprenderà domani, 9 ottobre, l’esame dei consulenti tecnici della difesa (sostenuta dall’avvocato Mario Cicchetti) dell’ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, imputato, insieme ad altre sei persone, al processo per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della torre campanaria della chiesa dei santi Pietro e Lorenzo, venuta giù la notte del 24 agosto di quattro anni fa. Il crollo, si ricorderà, provocò la morte della famiglia Tuccio: padre, madre e due figli di 8 anni e 9 mesi. All’udienza del 7 ottobre i due consulenti - il professor Franco Braga, professore di Scienza e tecnica delle costruzioni alla Sapienza, e l’ingegner Claudio Moroni - hanno riferito su una serie di punti. Dall’esame è emerso, tra l’altro, come l’ordinanza emessa dall’allora sindaco Petrucci il 7 aprile 2010 - con cui si revocava la precedente del 15 aprile 2009, che, “presentando il campanile segni di cedimento”, prevedeva di interdire i locali ad uso del comandante della stazione carabinieri e quelli limitrofi, così come l’uso della chiesa, la canonica e la strada sottostante, per evitare pericoli alla pubblica incolumità - fosse stata adottata nel rispetto delle norme vigenti. E’ emerso inoltre come la Procura avrebbe ignorato gli interventi di restauro cui il campanile venne sottoposto nel 1981 dopo il terremoto di Norcia di due anni prima, circostanza che avrebbe portato a un’impropria valutazione circa l’ipotetica presenza di una fessura, preesistente all’evento sismico del 2009.

