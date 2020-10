Infrastrutture, procedono i lavori per la nuova bretella tra Monterotondo Scalo e l'autostrada

Matteo Torrioli 08 ottobre 2020 a

a

a

Continuano i lavori, iniziati a gennaio 2020, che, Covid permettendo, dovrebbero terminare entro la fine dell’anno (anche se il lockdown ha allungato i tempi) a Monterotondo Scalo, per la messa in sicurezza idraulica del quartiere e la contestuale realizzazione di una nuova strada di raccordo tra la Salaria e la A1, per un costo complessivo di 15 milioni circa. “Procede bene la realizzazione della strada-argine a Monterotondo Scalo, in funzione della messa in sicurezza dell'intera media valle del Tevere – dice l’assessore regionale ai lavori pubblici, nonché ex sindaco di Monterotondo, Mauro Alessandri - L'investimento di 15 milioni di euro costituisce un passo in avanti fondamentale per la protezione idraulica di tutto l'abitato, cui si unisce la funzione di viabilità alternativa alla Salaria, nel tratto urbano, che svolgerà l'opera. Dopo anni, grazie alla forza del fare, un'opera più volte annunciata diventa realtà, come realtà sono i lavori di collettamento delle acque meteoriche e di adeguamento dei collettori che scaricano nel Tevere. Queste due progettualità hanno dialogato perfettamente, grazie al coordinamento della Regione, attraverso l' assessorato e la direzione competente, alla capacità di Anas e Acea, all'operosità e l'operatività del Comune di Monterotondo”. Il tratto viario che si sta realizzando avrà una lunghezza complessiva di 2.3 km, pensato appunto per mettere in sicurezza idraulica l’abitato di Monterotondo Scalo e migliorare la viabilità nella zona nord est di Roma. Per Monterotondo, secondo Alessandri, si tratta di vivere “un’epoca nuova per i suoi abitanti e per le numerose imprese che allo Scalo sono localizzate da decenni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.