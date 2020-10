Fiano Romano, dopo 10 anni di attesa entra in funzione il depuratore di Mascherone

08 ottobre 2020 a

Ci sono voluti dieci lunghi anni tra solleciti, contenziosi e tante, tantissime polemiche. Ma alla fine a Fiano Romano il nuovo e ampliato depuratore Mascherone entrerà di nuovo in funzione, sotto l’egida del gestore Acea Ato2, al quale la Città Metropolitana di Roma, con parere ultimo, ha di nuovo affidato la concessione.

L’impianto avrà una capienza, in termini di accumulazione e depurazione delle acque reflue, di circa 12 mila utenze, numero sufficiente a compensare le carenze degli ultimi anni. Per questo, nelle ultime ore, anche gli stessi cittadini di Fiano Romano, oltre all’amministrazione comunale, hanno esultato apprendendo la notizia del completamento della lunghissima procedura burocratica di riassegnazione.

“Un’altra battaglia vinta – scrive soddisfatto il sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli - contro la burocrazia che soffoca le esigenze, i bisogni e molto spesso le speranze di comunità intere; una battaglia vinta per le persone, e questo conta più di ogni altra questione. Riassumendo, il depuratore Mascherone, ampliato e pronto da tempo per soddisfare l’utenza, era in attesa di autorizzazione allo scarico delle acque. Una battaglia che è durata anni; incontri, riunioni, sopralluoghi, documentazione aggiuntiva, email e pec botta e risposta. Una estenuante battaglia da far comprendere a molti ma soprattutto alle persone che venivano in Comune perché Acea negava gli allacci”.

“L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue è arrivata – prosegue Ferilli - In parole più semplici, vuol dire che nei prossimi giorni, così mi è stato garantito da Acea, saranno evase prima tutte le richieste di allaccio in fogna in giacenza e poi quelle arrivate di recente. Sono contento. Ma non vi nascondo che vorrei che queste non fossero battaglie da portare avanti ma semplici attività amministrative con tempistiche certe. Le energie a disposizione dovrebbero essere impiegate solo per progetti di più ampio respiro, e non per chiedere diritti come se fossero concessioni – spiega ancora il sindaco di Fiano Romano -, ma anche questa è fatta. E sarà maggiore adesso il tempo da poter dedicare ad altri e più grandi obiettivi. Ringrazio i comitati civici, le singole persone con i loro esposti e tutte le realtà del territorio che hanno sostenuto le azioni di questa amministrazione”. Un iter lunghissimo, che ha avuto finalmente l’esito sperato sia da parte dell’amministrazione comunale fianese che della comunità locale.

