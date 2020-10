07 ottobre 2020 a

Furti a raffica a Fara Sabina. Ladro seriale tradito dalle tracce biologiche e denunciato a piede libero.

I carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, a conclusione di indagini, denunciavano F.S., del 1998, moldavo, per alcuni furti di cui uno su di veicolo, avvenuti nel febbraio del 2016 in Fara Sabina.

Si è arrivati all’individuazione del responsabile a seguito dei rilievi tecnici eseguiti, all’epoca dei fatti, dal personale intervenuto per il sopralluogo ed al repertamento di alcuni oggetti. Dall’ estrapolazione e dall’esame delle tracce biologiche rilevate e dall’attività tecnica effettuata nei laboratori del R.I.S. dei Carabinieri di Roma permetteva di identificare il predetto presente in Banca Dati Dna

