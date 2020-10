Bambino dimenticato per più di tre ore sullo scuolabus. Bufera politica a Cottanello

Luca Feliziani 07 ottobre 2020 a

Doverosa premessa. Quella che stiamo per raccontare è una storia a lieto fine. Premessa che non vuole sminuire la gravità e la leggerezza di alcuni comportamenti umani e le conseguenze che avrebbero potuto generare, ma solo sottolineare un finale che, fortunatamente, è di gran lunga più importante di quello che c’è stato in mezzo.

La storia Teatro della vicenda il piccolo paese di Cottanello, poche anime a pochi chilometri da Rieti. Il primo ottobre un bambino, dopo aver salutato la famiglia per andare a scuola in paese, è salito sopra lo scuolabus. Arrivato a scuola il bimbo è stato dimenticato per tre ore nel mezzo. Le cause ovviamente sono ancora tutte da accertare e sono in corso tutte le verifiche e l’unica cosa certa è che né autista né accompagnatore si sono accorti che il bimbo fosse ancora a bordo. A trovarlo alcuni dipendenti comunali intorno alle 11 del mattino. Il bimbo era solo un po’ spaventato e non avuto altre conseguenze ed ha poi potuto riabbracciare mamma e papà. E questo alla fine è la cosa che più conta. Ora sulla vicenda dovrà fare chiarezza l’amministrazione comunale del neo sindaco Roberto Angeletti.

Polemiche l’interrogazione del gruppo di minoranza “Cottanello cambia” firmata ieri mattina ha acceso però le polemiche. “Il primo ottobre l’addetto del Comune incaricato di accompagnare gli studenti nelle rispettive scuole ha dimenticato di far scendere dallo scuolabus un bambino che è rimasto abbandonato all’interno del mezzo senza controllo per oltre tre ore. Per una serie di coincidenze, non ultima le favorevoli condizioni meterologiche, si sono evitate conseguenze ben più gravi”. Poi le richieste al. “Chiediamo al sindaco Angeletti cosa intende fare per evitare che accadano in futuro casi simili e quali provvedimenti sono stati o saranno assunti nei confronti di coloro che hanno causato l’incidente operativo”. Infine le proposte. “Proponiamo che venga sostituito l’incaricato all’accompagnamento con personale idoneo e formato allo scopo o in subordine vengano installati dispositivi anti abbandono almeno per i bambini sotto i 4 anni”. La risposta del sindaco Angeletti è arrivata a stretto giro di posta.

“Il fatto è successo nel giorno in cui si è svolto il giuramento del nuovo sindaco. Ricordo che il servizio scuolabus fa capo all’Unione dei comuni, gli uffici preposti sono a conoscenza dell’accaduto e stanno valutando tutte le possibili iniziative da prendere. Non conosco nel dettaglio la vicenda. Quello che è successo non doveva succedere e sono sicuro che in futuro non succederà più. Credo però che non sarà il sindaco a prendere il provvedimento richiesto dall’opposizione”.

