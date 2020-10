Stefania Santarelli dirigente scolastico dell'istituto Luigi di Savoia a Rieti

07 ottobre 2020 a

a

a

L’istituto Luigi di Savoia di Rieti ha finalmente il suo nuovo dirigente scolastico. Dopo qualche mese di vacatio, proprio martedì 6 ottobre ha preso servizio la professoressa Stefania Santarelli, già titolare al liceo scientifico Carlo Jucci di Rieti e al liceo Classico Marco Terenzio Varrone nominata dall’ufficio scolastico regionale.

L’istituto di viale Maraini non salta l’appuntamento annuale e si prepara ad ospitare, da oggi 7 ottobre e per tre giornate, il quarto esame per l’abilitazione odontotecnica. È importante sottolineare che ben poche scuole offrono questa possibilità, e che il conseguimento di questo titolo costituisce un importante valore aggiunto per la spendibilità del diploma, consentendo di fatto l’ingresso nel mondo del lavoro anche con un’attività autonoma. La commissione si insedierà e sarà presieduta dal delegato del dirigente scolastico. Ne faranno inoltre parte: il rappresentante del Ministero della Sanità della Regione Lazio e dell’Ordine degli odontotecnici, il professore del laboratorio odontotecnico della scuola, la docente di chimica e scienze dei materiali, gli insegnanti di gnatologia, di diritto e di lingua inglese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.