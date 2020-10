Rieti, festa del cioccolato artigianale. Vertice sulle misure anti covid

07 ottobre 2020 a

a

a

Si è riunito lunedì in prefettura il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, per il sindaco di Rieti l’assessore ai Servizi Sociali e il comandante dei Vigili del Fuoco. Nel corso dell’incontro è stata esaminata l’istanza relativa allo svolgimento della “Festa del cioccolato artigianale”. Il Prefetto ha espresso viva preoccupazione per la più recente evoluzione della curva epidemiologica e ha ribadito la necessità che la manifestazione si svolga nel rigoroso rispetto delle misure anticovid, a tutela del bene primario della salute pubblica, oltre che in osservanza delle misure di safety e security. In particolare, ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale, competente ad autorizzare la manifestazione, affinché siano predisposte idonee e specifiche misure organizzative e di protezione atte ad evitare in ogni modo rischi di aggregazione e affollamento, ivi compreso il tracciamento dei partecipanti all’evento. Il delegato del sindaco, condividendo le considerazioni del Prefetto, ha assicurato l’impegno dell’amministrazione ad individuare, d’intesa con gli organizzatori, tutte le soluzioni operative che consentano di autorizzare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e nella scrupolosa osservanza delle regole. Nell’incontro è stata posta all’attenzione dei presenti la circolare del Ministro dell'Interno, con la quale è stato rivolto l’invito a mantenere alto il livello di attenzione per contenere la diffusione del virus. Il Prefetto ha impartito precise disposizioni alle forze dell’ordine ed alle polizie locali affinché vengano effettuati mirati controlli del territorio in relazione ai luoghi ed alle fasce orarie di maggiore affollamento applicando le sanzioni previste in caso di inosservanza delle regole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.