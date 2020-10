Terremoto, arrivano i soldi per stabilizzare i dipendenti precari dei comuni del cratere

07 ottobre 2020 a

Stop alla fuga del personale dai comuni del cratere e super bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Con l’approvazione del decreto rilancio da parte del Senato e i provvedimenti attuativi dell’Ordinanza 107 sul recupero delle vecchie domande, la ricostruzione del Centro Italia fa passi avanti importanti.

Era uno dei settori più delicati. Il Corriere di Rieti nei giorni scorsi aveva portato alla luce le difficoltà del Comune di Accumoli dove su 21 tecnici, 13 avevano lasciato. La stabilizzazione del personale era stata sollecitata da tempo e con forza da tutti i sindaci del cratere con il primo cittadino di Accumoli, Franca D’Angeli in testa per fronteggiare l’emorragia dei tecnici a tempo determinato impiegati nella ricostruzione. Con il decreto rilancio arriva un fondo da 30 milioni di euro per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di un numero consistente di lavoratori precari. Al tempo stesso vengono prorogati fino al 2021 tutti gli altri contratti di lavoro a termine in deroga ai limiti triennali del decreto dignità e si stanziano altri 7,5 milioni di euro per nuove assunzioni negli Usr da distaccare eventualmente ai comuni. Si prevede, inoltre il rafforzamento della struttura commissariale anche in funzione dei nuovi compiti connessi all’esercizio dei nuovi poteri straordinari affidati al Commissario, con l’arrivo di un dirigente e nuovi esperti.

