Boato Capena, la ricercatrice del Cnr Carmela Vennari: "Vicino al Lago Puzzo l'ultimo caso simile 90 anni fa"

Il primo caso venne registrato nel lontanissimo 28 ottobre del 1865, poi altri due casi: nel 1928 e nel 1930. Poi 90 anni di calma fino ad arrivare ai due boati tra domenica e lunedì. Il lago Puzzo di Capena torna a far parlare di sé creando anche un po’ di apprensione tra gli abitanti del centro tiberino. A fare chiarezza arrivano le parole di Carmela Vennari, ricercatrice Irpi (Istituto ricerca protezione idrogeologica del Cnr) che lavora da anni ai cosiddetti sinkholes, che non sono altro che voragini o depressioni della terra.

“Con il gruppo di lavoro coordinato dal professor Mario Parise in questi anni abbiamo redatto un catalogo cronologico relativo ai sinkholes naturali ed antropici avvenuti in Italia dal 200 avanti Cristo fino ai giorni nostri (http://www.irpi.cnr.it/focus/sinkholes-italia/). Abbiamo registrato circa 900 episodi avvenuti in Italia e il Lazio è una delle regioni più esposte al fenomeno. Per quanto riguarda Capena il primo episodio risale al 28 ottobre 1928. Poi altri due casi registrati nel 1928 e 1930. Quindi quello appena successo sarebbe il quarto caso registrato nell’area del lago Puzzo”.

Dottoressa Vennari, cosa sono le sinkholes?

“Sono sprofondamenti che si verificano quando, per la presenza di una cavità sotterranea (di origine naturale o antropica), si ha il collasso dello strato superficiale di terreno. Tali depressioni del terreno si possono generare per cause naturali o per cause antropiche. Le cause naturali sono i sismi o forti precipitazioni. Quelle antropiche sono legate invece alle attività dell’uomo. Quelle che riguardano il lago Puzzo di Capena sono riconducibili ad inneschi naturali che ciclicamente si ripropongono e che potrebbero ripresentarsi anche in futuro. Noi non siamo in grado di fare previsioni, ma gli studi ci insegnano che il primo assestamento è generalmente sempre quello più violento, gli altri che seguono di norma sono di minore intensità”.

Che tipo di area è quella del lago Puzzo ?

“E’ un’area sismica nella zona vulcanica dei monti Sabatini che in passato presentavano molti laghi vulcanici, oggi è rimasto solo quello Puzzo. E’ sempre molto difficile valutare il rischio per questo tipo di fenomeni, l’unica cosa da fare è monitorare l’area"

