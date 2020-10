Secondo boato a Capena, occhi puntati sul Lago Puzzo. In campo i sismologi dell'Ingv

Paolo Giomi 07 ottobre 2020 a

Meno violento del primo, ma comunque forte, tanto da essere nuovamente avvertito da tutta la popolazione circostante, quella di Capena borgo, quella di località Pastinacci, e anche lungo la provinciale Tiberina. Il secondo boato misterioso “esploso” nel territorio dove sorge il lago Leprignano, conosciuto da tutti come “Lago Puzzo”, c’è stato intorno alle 4 e 30 di ieri notte, e ha generato la stessa catena di allarme e apprensione tra la cittadinanza. Anche se ormai, seppure privo di alcuna conferma scientifica, e quindi da annoverare ancora come “mistero”, il fenomeno sembra ormai più che assimilabile ai movimenti geologici del lago stesso, caratterizzato da sempre da un evento che viene comunemente chiamato “sifonamento carsico”, e che porta il letto d’acqua ad essere “ingoiato” e poi “risputato fuori” dal suolo, con dimensioni diverse di volta in volta, provocando boati assordanti e, il più delle volte, eventi tellurici. Il Comune di Capena, dal canto suo, conferma parzialmente il secondo fenomeno, annunciando di aver “segnalato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la stranezza del forte boato avvertito dalla popolazione, e anche dai paesi limitrofi, e della particolarità della zona interessata, già soggetta in passato a fenomeni geologici meglio conosciuti come sinkhole”. “Questa mattina (ieri mattina, ndr) l’Ingv ci ha assicurato che un’equipe di sismologi e geologi sta monitorando l’area – aggiunge il sindaco di Capena, Roberto Barbetti – e in caso di altre scosse rilevanti verrà mandata una squadra sul campo. Sono sotto osservazione anche scosse secondarie, di lieve entità, per capire se vi è una correlazione con quella di domenica sera. Del fenomeno è stato avvisato anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), responsabile del Progetto Sinkhole. Abbiamo scritto anche alla Protezione Civile Regionale di vigilare sul nostro territorio”.

Sui fatti di Capena, che hanno suscitato l’interesse di esperti e studiosi di tutta Italia, interviene anche il presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, che al portale web Fanpage.it dichiara come “lo stesso istituto sia stato colto di sorpresa dal boato di Capena. Un fenomeno come quello potrebbe avere un'origine legata a un fenomeno di sifonamento carsico, è un'ipotesi che stiamo valutando e studiando”.

