Rieti, dissequestrato il teatro Flavio Vespasiano. Ora può riaprire

Rieti, dissequestrato il teatro Flavio Vespasiano.

Il gip di Rieti ha dato il via libero alla rimozione dei sigilli dunque la struttura potrà riaprire in tempo per la stagione teatrale. Il Flavio era stato sequestrato a giugno nell'ambito di un inchiesta sulle deroghe concesse per l'apertura al pubblico lo scorso anno. Infatti il sindaco Cicchetti - che è indagato nel procedimento - firmò le ordinanze nonostante le procedure per la certificazione anticendio fosse ancora incompleta.

Nei giorni scorsi sono stati depositati nuovi documenti al gip e nella serata è arrivato il dissequestro. Un'indagine simile riguarda invece il PalaMalfatti sequestrato qualche giorno dopo.

