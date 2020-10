Amazon, la Uiltrasporti: "Quinto caso di coronavirus nel centro distribuzione di Passo Corese"

06 ottobre 2020 a

a

a

C’è un quinto caso di positività al Coronavirus nel centro distribuzione Amazon FCO1 di Passo Corese. Ad annunciarlo è la delegazione della Uiltrasporti Amazon FCO1, che parla di “caso non collegato ai 4 precedenti. L’ultimo accesso in azienda del soggetto – spiegano ancora i delegati sindacali della Uil – è avvenuto il 30 settembre scorso”. Sono in corso ora gli accertamenti interni per “perimetrare” il raggio dei contatti diretti avuti dal dipendente all’interno della struttura, così come avvenuto per gli altri 4 positivi, mentre continua il dialogo tra azienda e dipendenti per incrementare le già elevate misure di sicurezza presenti nel centro.





