Coronavirus, morto anziano di 91 anni. Un nuovo contagio a Rieti

Coronavirus, un altro decesso a Rieti. Si tratta di un 91enne ospite della Rsa di torri dove nelle scorse settimane ci sono stati diversi positivi. L'anziano, che soffriva anche per altre patologie, era stato trasferito da Torri verso una struttura Covid della Capitale dove è deceduto.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo caso di positività al test Covid 19. Si tratta di una donna di 65 anni diRieti, cluster già noto e isolato.



Sono 249 i contatti in sorveglianza domiciliare. In 22 hanno terminato la quarantena. Si registrano 2 guariti: 1 di Rieti e 1 a Poggio Nativo. Totale positivi in provincia di Rieti: 140. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 255 tamponi nasofaringei.



