Furto all'ora di pranzo a Fara Sabina. I ladri rubano 3.000 euro di gioielli

06 ottobre 2020 a

Furto all’interno di una abitazione in pieno giorno a Fara in Sabina. E’ accaduto intorno alle 12 del 4 ottobre quando ignoti, approfittando dell’assenza dei residenti, hanno forzato la finestra e sono entrati all’interno dell’abitazione mettendola a soqquadro. I malviventi rinvenivano una cassaforte che riuscivano a forzare ed aprire asportandone il contenuto consistente in vari monili d’oro per un valore di circa 3,000 euro

Sono in corso indagini dei carabinieri della locale stazione per cercare di risalire ai malviventi. Bisognerà capire se sono stati ripresi da qualche telecamera lungo la via di fuga. L'episodio ha scosso ovviamente ha scosso i residenti.



