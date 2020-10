Bambino positivo al coronavirus a Monterotondo. Frequenta un asilo nido

Matteo Torrioli 05 ottobre 2020 a

Purtroppo quasi tutte le scuole di Monterotondo sono ormai state colpite dal covid. Dalla riapertura ad oggi praticamente tutti gli istituti della città hanno avuto a che fare con uno o più soggetti contagiati. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è anche quello che di più preoccupa perché ad essere colpito è stato un bambino che frequenta l’asilo nido comunale “ll Nido di Gaia”. Si tratta, quindi, di un giovanissimo che non ha più di tre anni, una categoria di persone che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi immune al covid. “Come sapete le classi degli asili nido sono formate tramite le cosiddette “bolle” composte da insegnanti e pochi bambini/e – ha spiegato il Sindaco Riccardo Varone - pertanto la “bolla” interessata è stata già avvisata dalla coordinatrice della Cooperativa che gestisce la parte educativa e rimarranno a casa in isolamento precauzionale”. I bambini della “bolla”, quindi sono rimasti casa, in attesa che vengano portate a termini tutte le indagini del caso. Nessuna chiusura del Nido, quindi, ma la paura rimane. Il 3 ottobre, tra i 5 nuovi casi di positività al covid, uno riguardava un alunno della scuola dell’infanzia di via Aldo Moro e ed un altro della scuola Campanari, sempre classe dell'infanzia, collegato al primo. Altri casi, nelle scorse settimane, si sono registrate alla scuola Espazia, alla Scuola di viale Bruno Buozzi e all’istituto Piazza della Resistenza. Che i giovani siano a rischio lo testimonia anche il caso di un positivo, non residente a Monterotondo, che frequenta però il Centro Cserdi di Via Don Milani, chiuso per almeno due giorni per procedere alla sanificazione degli ambienti. “Sono in continuo contatto con i dirigenti scolastici: la prassi e le procedure Asl ricordo che prescrivono per gli studenti delle classi interessate l’obbligo di sottoporsi a tampone. Per ora una buona notizia in quanto tutti gli studenti dell’IIS Piazza della Resistenza sono risultati negativi al primo tampone effettuato”.

