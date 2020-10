Montebuono ha il suo nuovo sindaco. Claudio Antonelli vince il ballottaggio contro Mariella Mariani per 30 voti

Luca Feliziani 06 ottobre 2020 a

Dopo una lunga ed estenuante campagna elettorale che avuto anche come appendice un turno di ballottaggio del tutto inaspettato, Montebuono finalmente ha il suo nuovo sindaco. Si tratta di Claudio Antonelli che ha avuto la meglio di Mariella Mariani per trenta voti di scarto. A fare probabilmente la differenza i 14 voti della terza lista che in questo turno di votazioni potrebbero essersi spostati verso il neo sindaco e un leggero aumento dei votanti. La partita è finita con 286 voti per Antonelli e 256 voti per la Mariani con 14 schede nulle. Insomma un risultato questa volta netto anche se la battaglia è stata lunga e dura. Ma come si dice spesso, vincere così è ancora più bello. Come afferma il nuovo sindaco Antonelli.

“Devo dire con tutta onestà che pensavo di vincere già quindici giorni fa, poi la sorpresa del ballottaggio che ha allungato la campagna elettorale di altri quindici giorni. Ora è arrivata questa vittoria che per me rappresenta una duplice soddisfazione. Da dove cominciare? Da tutto. Non voglio dare priorità. Qui è importante tutto e metteremo mano a tutto”.

Serena e tranquilla anche Mariani che ha accettato il verdetto delle urne senza alcun problema.

“I cittadini hanno deciso così e quindi questo significa che nei prossimi anni faro una opposizione dura e attenta in consiglio comunale. Vengo da vent’anni di vita amministrativa come assessore e quindi non mi spaventa oggi ripartire dai banchi dell’opposizione dove rappresenterò tutti. Vado orgogliosa dei miei 256 voti di preferenza. Il quindici giorni suppletivi di campagna elettorale sono stati strani. I nostri cittadini erano spaesati dall’idea del ballottaggio e probabilmente questa novità ha indotto qualcuno a spostare il voto dall’altra parte. La frazione di Fianello ha votato in maniera compatta per me, mentre Montebuono capoluogo ha scelto il neo sindaco. Credo che i voti della terza lista siano andati verso Antonelli e in questo turno di ballottaggio è andato a votare anche chi era rimasto a casa quindici giorni fa. Il risultato è tutto qui”.

