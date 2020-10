Poggio Nativo, rimborsati buoni della mensa scolastica non utilizzati per il lockdown

06 ottobre 2020 a

Arrivano i rimborsi per i buoni pasto non consumati a causa dell’emergenza Covid. Il comune di Poggio Nativo, nonostante le palesi difficoltà legate ad un bilancio totalmente in rosso, prova a guardare al futuro, tendendo la mano a coloro che rappresentano meglio di altri il futuro: i giovani.

L’amministrazione comunale sabina ha comunicato che sono stati attivati e resi operativi i rimborsi “dei buoni pasto non consumati alla data di chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019-2020”, come pure si può usufruire del ristoro delle “spese di trasporto sostenute relativamente ai 3 mesi di sospensione delle attività didattiche”.

Pertanto, spiegano dalla municipalità di Poggio Nativo, guidata dal sindaco Veronica Diamilla, le “famiglie possono inoltrare apposita istanza presso l'ufficio scolastico comunale”; per saperne di più e per maggiori dettagli sulla tempistica e le modalità per la richiesta, è operativo il numero 0765.872025, oppure è possibile scrivere all'indirizzo email: [email protected]

