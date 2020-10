Fara Sabina, clamoroso dopo le elezioni. Marinangeli strizza l'occhio al centrosinistra per unire l'opposizione

Paolo Giomi 05 ottobre 2020 a

La politica, si sa, è la scienza delle variabili e delle variazioni, dei cambiamenti di fronte, delle giravolte e di autentici salti mortali. Di certo però era davvero difficile immaginare che a Fara Sabina, dopo una campagna elettorale accesa e velenosa, tanto da sembrare a tratti quasi cattiva, i consiglieri dei tre gruppi che siederanno nei banchi della minoranza tentino di fare fronte comune contro il sindaco Roberta Cuneo e la sua amministrazione. Un’ipotesi, al momento, avanzata niente meno che dal candidato sindaco della lista “Noi Fara”, Marco Marinangeli. Forse uno di quelli che più di tutti ha “picchiato”, politicamente parlando, sulla cassa della campagna elettorale. Più che altro contro la Cuneo e contro i suoi ex alleati di governo, chiaro, ma anche contro il candidato sindaco Vincenzo Mazzeo e la sua lista “Fara Merita”; tanto da arrivare a rispolverare l’inchiesta sulle spese pazze della Regione Lazio che negli anni scorsi aveva in qualche modo coinvolto proprio lo stesso Mazzeo, la cui posizione fu poi stralciata dalla magistratura inquirente. Un colpo basso che non passò inosservato, tanto da scatenare una immediata e altrettanto dura reazione proprio dello stesso interessato.

Ma quello era il passato. Ora, quasi dimenticando cosa sia accaduto nelle ultime settimane, il candidato sindaco e ora consigliere di minoranza Marinangeli, sempre e rigorosamente via Facebook, posta un nuovo video in cui apre le porte del comitato “Noi Fara” a tutti gli altri gruppi di opposizione. Non solo quello di Mazzeo, che con i suoi 3 consiglieri è senza ombra di dubbio il più forte, dal punto di vista della rappresentanza, ma anche verso la candidata del Ponte Daniela Simonetti, eletta pure lei in consiglio, e verso cui Marinangeli in campagna elettorale ha però espresso parole di apprezzamento e di rispetto. Ed è rivolto ovviamente anche a lei l’appello di costituire un “gruppo in grado di mettere in campo un’opposizione seria e responsabile, in rappresentanza di quegli 11mila residenti di Fara Sabina che non si riconoscono nell’attuale amministrazione comunale”.

