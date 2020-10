05 ottobre 2020 a

Beatrice Lorenzin positiva al coronavirus, Fabio Melilli in quarantena: "Primo tampone negativo".

La parlamentare è membro della commissione bilancio guidata proprio dal parlamentare reatino del Partito Democatico che dunque si è messo in quarantena. Ha pubblicato un aggiornamento su Facebook: "Questa mattina (5 ottobre) mi sono recato a fare il tampone e il risultato del salivare è negativo mentre attendo il risultato del tampone molecolare. Per prudenza ho comunicato alla Camera di ritenere opportuno collocarmi in isolamento fiduciario. Darò informazioni sull’esito del primo tampone , seguendo le procedure di legge. Nel caso fosse negativo, resterò in isolamento fino all’effettuazione del secondo tampone che farò dopo qualche giorno"

