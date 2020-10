05 ottobre 2020 a

Coronavirus, a Rieti 9 nuovi casi. C'è anche una sedicenne. Un guarito nel capoluogo.

Si tratta di un uomo di 83 anni, uno di 52 anni e 4 donne di 77, 57, 49 e 79 di Cantalupo, cluster già noti e isolati da link familiare. Una donna di 79 anni di Fara in Sabina, cluster già noto e isolato. Un uomo di 71 di Rieti, nuovo cluster. Una ragazza di 16 anni di Castel S. Angelo, cluster già noto e isolato.



Sono 221 i contatti in sorveglianza domiciliare. In 18 hanno terminato la quarantena. Si registra 1 guarito di Rieti. Totale positivi in provincia di Rieti: 143



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 111 tamponi nasofaringei.

