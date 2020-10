Boato a Capena, c'è l'ipotesi di movimenti morfologici sotto al Lago Puzzo

05 ottobre 2020 a

Continuano le ricerche intorno a Capena per capire l'origine del forte boato che ha scosso tutta l'area tiberina intorno all'ora di cena del 4 ottobre e che ha generato una scossa di terremoto di 1.7. Finora però i sopralluoghi di vigili del fuoco e carabinieri nelle campagne di zona Pastinacci, da dove sarebbe partito il boato, hanno dato esito negativo. Inizialmente si era pensato a un bombolone di gpl esploso. Ma non sono stati trovati riscontri per questa ipotesi.

Dunque in molti hanno penato al Lago Puzzo, chiamato anche lago fantasma, che sta nella valle del Rio Martino una zona dove sono stati riscontrati die particolari movimenti carsici che danno vita appunto a terremoti preceduti da boati.

