Amazon, salgono a 4 i dipendenti positivi al coronavirus nel centro di Passo Corese

Salgono a 4 i dipendenti positivi all’interno del centro distribuzione Amazon di Passo Corese. A comunicarlo, attraverso un post Facebook, le rappresentanze interne della Filt-Cgil: “Salgono a 4 i casi di positività al covid nel nostro magazzino - si legge nel post - Gli ultimi due risulterebbero collegati tra loro, ma non ai due casi precedenti. Ricordiamo che, nel rispetto della privacy, non è possibile condividere i dati delle persone in questione, a cui auguriamo una pronta guarigione”.

Il tema delle misure di sicurezza anti-Covid nel centro distribuzione Amazon di Passo Corese è al centro di un lungo e serrato confronto tra azienda e sindacati che si porta avanti ormai da mesi. Il colosso americano ha adottato tutte le misure previste dai protocolli per mettere in sicurezza i suoi oltre 1000 lavoratori della struttura, e su alcuni punti è in corso un confronto con le rsa del dentro FCO1.

